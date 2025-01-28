Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/vystavka-posvyaschennaya-leyle-achba-otkrylas-v-gudautskom-muzee-1053513728.html
Выставка, посвященная Лейле Ачба, открылась в Гудаутском музее
Выставка, посвященная Лейле Ачба, открылась в Гудаутском музее
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба, открылась... 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T13:52+0300
2025-01-28T13:52+0300
в абхазии
абхазия
история
гудаута
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1c/1053513425_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_6f3f588467b4df6dee21f4738870ac59.jpg
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба, открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. Музей посетили члены семьи Лейлы Ачба, ее воспитанники, односельчане, дирекция и ученики лицея-интерната, которые подготовили свою программу. Мероприятие состояло из памятной церемонии в честь учеников лицея-интерната, которые погибли в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении своего служебного долга. По данным директора музея Гугуцы Джикирба, этот список состоит из 54 имен. На церемонию были приглашены члены их семей, родственники, однополчане. 11 из них удостоились высокого звания Героя Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201206/Kak-vtoroy-dom-Abkhazskomu-litseyu-internatu-ispolnilos-60-let-1031412975.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1c/1053513425_91:0:1040:712_1920x0_80_0_0_34eff2797da542b11fe170a41e87d05c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, история, гудаута
абхазия, история, гудаута

Выставка, посвященная Лейле Ачба, открылась в Гудаутском музее

13:52 28.01.2025
© SputnikГудаутский музей
Гудаутский музей - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2025
© Sputnik
Подписаться
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба, открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар.
"В советское время, когда мы были студентами, во всех газетах и публикациях, на радио постоянно звучало имя Лейлы Ачба. Ее сравнивали с Сатаней-Гуаща, она проводила всевозможные встречи, объединяла молодежь, воспитывала в них апсуара и любовь к Родине", - сказала директор музея Гугуца Джикирба.
Музей посетили члены семьи Лейлы Ачба, ее воспитанники, односельчане, дирекция и ученики лицея-интерната, которые подготовили свою программу.
Мероприятие состояло из памятной церемонии в честь учеников лицея-интерната, которые погибли в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении своего служебного долга.
По данным директора музея Гугуцы Джикирба, этот список состоит из 54 имен. На церемонию были приглашены члены их семей, родственники, однополчане. 11 из них удостоились высокого звания Героя Абхазии.
Первое сентября в школе Лицей-Интернат - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2020
В Абхазии
Второй дом для учеников: Абхазскому лицею-интернату исполнилось 60 лет
6 декабря 2020, 20:41
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0