https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/vystavka-posvyaschennaya-leyle-achba-otkrylas-v-gudautskom-muzee-1053513728.html

Выставка, посвященная Лейле Ачба, открылась в Гудаутском музее

Выставка, посвященная Лейле Ачба, открылась в Гудаутском музее

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба, открылась... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T13:52+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения основателя и первого директора Сухумского лицея-интерната Лейлы Ачба, открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. Музей посетили члены семьи Лейлы Ачба, ее воспитанники, односельчане, дирекция и ученики лицея-интерната, которые подготовили свою программу. Мероприятие состояло из памятной церемонии в честь учеников лицея-интерната, которые погибли в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении своего служебного долга. По данным директора музея Гугуцы Джикирба, этот список состоит из 54 имен. На церемонию были приглашены члены их семей, родственники, однополчане. 11 из них удостоились высокого звания Героя Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201206/Kak-vtoroy-dom-Abkhazskomu-litseyu-internatu-ispolnilos-60-let-1031412975.html

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