https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/vzglyad-v-proshloe-manana-kokoskir-prezentovala-knigu-arkhitektura-sukhuma--1053518943.html

Взгляд в прошлое: Манана Кокоскир презентовала книгу "Архитектура Сухума"

Взгляд в прошлое: Манана Кокоскир презентовала книгу "Архитектура Сухума"

Sputnik Абхазия

Книга Мананы Кокоскир "Архитектура Сухума" включает в себя историю градостроительства столицы республики с 1920 по 1955 годы. 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T17:00+0300

2025-01-28T17:00+0300

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Книгу абхазского журналиста Мананы Кокоскир "Архитектура Сухума" презентовали в АбИГИ во вторник, 28 января. Директор АбИГИ Арда Ашуба назвал это событие особым и праздничным. Он также уточнил, что в книге охвачены архитектурные объекты столицы Абхазии, построенные с 1920 по 1955 годы. В книге собрана информация о почти неизученном периоде в истории республики. На эту тему практически нет данных, и лишь изредка попадаются статьи в советских журналах и газетах, фотографии и открытки, добавил Ашуба. Издание вышло тиражом 1000 экземпляров и состоит из трех разделов: На создание книги Кокоскир понадобилось три года. Финансовую помощь в издании "Архитектуры Сухума" оказал фонд первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. При написании книги Кокоскир консультировали архитекторы и историки. "Я бы хотела, чтобы те из вас, кто откроет эту книгу и прочитает ее, получил бы такое же удовольствие, какое получила я, исследуя архитектуру этого великого и вечного города – Сухума", - сказала автор книги Манана Кокоскир.Она также добавила, что многие жители столицы, погрузившись в личные проблемы и мысли, не замечают всю красоту, которая их ежедневно окружает. Нужно лишь поднять голову и увидеть всю эту красоту своими глазами. Манана Кокоскир поблагодарил всех, кто поддержал ее идею отразить в книге столь сложную тему и помогли ей в реализации.

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