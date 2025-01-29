https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/bank-abkhazii-predupredil-zhiteley-respubliki-o-riske-byt-obmanutymi-moshennikami-1053545826.html

Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть обманутыми мошенниками

Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть обманутыми мошенниками

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. 29.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-29T21:09+0300

2025-01-29T21:09+0300

в абхазии

национальный банк абхазии

абхазия

мошенники

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. В заявлении говорится, что в последнее время мошенники просят жителей Абхазии оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение. При этом ответственность продолжают нести собственники карт, что может грозить им уголовной ответственностью и потерей средств.

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национальный банк абхазии, абхазия, мошенники