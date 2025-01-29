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Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть обманутыми мошенниками
Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть обманутыми мошенниками
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-29T21:09+0300
2025-01-29T21:09+0300
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в абхазии
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мошенники
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. В заявлении говорится, что в последнее время мошенники просят жителей Абхазии оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение. При этом ответственность продолжают нести собственники карт, что может грозить им уголовной ответственностью и потерей средств.
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национальный банк абхазии, абхазия, мошенники
национальный банк абхазии, абхазия, мошенники
Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть обманутыми мошенниками
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Банк Абхазии предупредил жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы.
В заявлении говорится
, что в последнее время мошенники просят жителей Абхазии оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение.
В банке предупредили, что мошенники используют банковскую карту для обналичивания денег, полученных преступным путем.
При этом ответственность продолжают нести собственники карт, что может грозить им уголовной ответственностью и потерей средств.