https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/bartsits-otkrytie-novykh-izbiratelnykh-uchastkov-v-rossii--eto-spravedlivyy-podkhod-1053545249.html
Барциц: открытие новых избирательных участков в России — это справедливый подход
Барциц: открытие новых избирательных участков в России — это справедливый подход
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Открытие новых избирательных участков в России — это справедливый и правильный подход, заявил кандидат в президенты Абхазии Олег... 29.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-29T15:30+0300
2025-01-29T15:30+0300
2025-01-29T19:21+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
россия
олег барциц
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102398/69/1023986933_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e54184c2976d957edb75b14a73b7bfc1.jpg
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Открытие новых избирательных участков в России — это справедливый и правильный подход, заявил кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц. Однако, отметил Барциц, законодательство Абхазии предусматривает, что подобные действия могли бы быть не позднее, чем за 30 дней до даты голосования. Сейчас же осталось немногим больше двух недель. "Я сомневаюсь, что будет изменен закон о выборах президента Абхазии. Очень сложно будет нашему ЦИКу организовать эти процессы должным образом в различных городах России. Но на будущее я считаю, что это очень справедливый и правильный подход, который позволит большему количеству наших соотечественников, которые проживают в Российской Федерации, принять участие в дальнейших выборах президента Абхазии. Поэтому, конечно, идея гуманная, но труднореализуемая", — резюмировал Олег Барциц. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102398/69/1023986933_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcc55af805f367de2be4bc1aad40f163.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, россия, олег барциц
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, россия, олег барциц
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Открытие новых избирательных участков в России — это справедливый и правильный подход, заявил кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц.
"Идея предоставить возможность волеизъявления нашим соотечественникам в различных населенных пунктах Российской Федерации — это свидетельство заботы о них, проявления дружеских чувств. И в этом ничего плохого быть не может", — пояснил он.
Однако, отметил Барциц, законодательство Абхазии предусматривает, что подобные действия могли бы быть не позднее, чем за 30 дней до даты голосования. Сейчас же осталось немногим больше двух недель.
"Я сомневаюсь, что будет изменен закон о выборах президента Абхазии. Очень сложно будет нашему ЦИКу организовать эти процессы должным образом в различных городах России. Но на будущее я считаю, что это очень справедливый и правильный подход, который позволит большему количеству наших соотечественников, которые проживают в Российской Федерации, принять участие в дальнейших выборах президента Абхазии. Поэтому, конечно, идея гуманная, но труднореализуемая", — резюмировал Олег Барциц.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.