https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/bartsits-otkrytie-novykh-izbiratelnykh-uchastkov-v-rossii--eto-spravedlivyy-podkhod-1053545249.html

Барциц: открытие новых избирательных участков в России — это справедливый подход

Барциц: открытие новых избирательных участков в России — это справедливый подход

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Открытие новых избирательных участков в России — это справедливый и правильный подход, заявил кандидат в президенты Абхазии Олег... 29.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-29T15:30+0300

2025-01-29T15:30+0300

2025-01-29T19:21+0300

в абхазии

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Открытие новых избирательных участков в России — это справедливый и правильный подход, заявил кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц. Однако, отметил Барциц, законодательство Абхазии предусматривает, что подобные действия могли бы быть не позднее, чем за 30 дней до даты голосования. Сейчас же осталось немногим больше двух недель. "Я сомневаюсь, что будет изменен закон о выборах президента Абхазии. Очень сложно будет нашему ЦИКу организовать эти процессы должным образом в различных городах России. Но на будущее я считаю, что это очень справедливый и правильный подход, который позволит большему количеству наших соотечественников, которые проживают в Российской Федерации, принять участие в дальнейших выборах президента Абхазии. Поэтому, конечно, идея гуманная, но труднореализуемая", — резюмировал Олег Барциц. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.

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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, россия, олег барциц