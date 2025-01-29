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Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году
Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
И.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-29T14:10+0300
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Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году
В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, миграционная политика, аудио
подкасты, посредник, абхазия, миграционная политика, аудио
Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году
14:10 29.01.2025 (обновлено: 14:29 29.01.2025)
И.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik.
В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.