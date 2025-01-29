https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnykh-protsessakh-v-abkhazii-v-2024-godu--1053533990.html

Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году

Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

И.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik. 29.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-29T14:10+0300

2025-01-29T14:10+0300

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Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году Sputnik Абхазия Посредник: Гамисония о миграционных процессах в Абхазии в 2024 году

В интервью радио Sputnik заместитель и.о. начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония рассказал, почему 2024 год стал рекордным для ведомства, из каких стран в республику приезжают мигранты, как они получают разрешение на работу и как контролируется их деятельность.Слушайте подкаст.

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