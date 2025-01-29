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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в селе Псху
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в селе Псху
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2 в селе Псху. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2 в селе Псху. На месте работают сотрудники спасательного поста МЧС в селе Псху.
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псху, сухумский район, абхазия, мчс абхазии
псху, сухумский район, абхазия, мчс абхазии
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в селе Псху
17:20 29.01.2025 (обновлено: 19:18 29.01.2025)
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2 в селе Псху.
"Это был санитарный рейс. Из села Псху в Сухум, в медучреждение, должны были доставить больного. В самолете было два пилота и один пассажир. Медицинская помощь никому не понадобилась", — сообщил "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.
На месте работают сотрудники спасательного поста МЧС в селе Псху.