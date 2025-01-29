Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в селе Псху

"Это был санитарный рейс. Из села Псху в Сухум, в медучреждение, должны были доставить больного. В самолете было два пилота и один пассажир. Медицинская помощь никому не понадобилась", — сообщил "Апсныпресс" начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.