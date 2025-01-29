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Сезонный рост заболеваемости гриппом зафиксировали в Абхазии

Сезонный рост заболеваемости гриппом зафиксировали в Абхазии

Sputnik Абхазия

В республике циркулируют вирусы гриппа типа А и Б, ожидается, что уровень заболеваемости достигнет пика через неделю, а затем пойдет на спад. 29.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. В Абхазии наблюдается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом, заявила на пресс-конференции и.о. главного санитарного врача республики Алла Беляева. Беляева добавила, что в этом году рост заболеваемости зафиксировали позже, чем обычно – после новогодних праздников, когда дети вернулись в детсады и школы, а взрослые вышли на работу. Главный санврач пояснила, что в республике циркулирует два вируса гриппа – А и Б, от которых может защитить прививка."Меньше 500 человек по городу Сухум привилось, по Гудауте чуть лучше, по остальным районам чуть хуже, активности прививочной не было. Вакцина была во всех поликлиниках, как для детей, так и для взрослых. Обращаю на это внимание потому, что как раз сейчас оба вируса, и тип А, и тип Б, вакцина бы закрыла", – заявила она.По словам и.о. главного санврача, пик заболеваемости ожидается через неделю, потом начнется спад. В мониторинге ситуации задействованы все городские и районные санэпидемстанции, СЭС находится на связи с районными управлениями образования, если будет необходимость, будет приниматься решение о закрытии той или иной школы или детского сада, добавила Беляева.

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