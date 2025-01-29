https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/shuvalov-o-peschere-snezhnaya-bliz-duripsha-stadion-luzhniki-mozhno-pod-zemlyu-zasunut--1053514677.html
Шувалов о пещере Снежная близ Дурипша: стадион "Лужники" можно под землю засунуть
Шувалов о пещере Снежная близ Дурипша: стадион "Лужники" можно под землю засунуть
Sputnik Абхазия
Лидер команды спелеологов "МГУ PRO" Андрей Шувалов в эфире радио Sputnik рассказал, какие работы проводят российские исследователи в абхазских пещерах. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-29T10:42+0300
2025-01-29T10:42+0300
2025-01-29T10:42+0300
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Шувалов о пещере Снежная близ Дурипша: стадион "Лужники" можно под землю засунуть
Sputnik Абхазия
Шувалов о пещере Снежная близ Дурипша: стадион "Лужники" можно под землю засунуть
Пещера Снежная – четвертая по глубине пещера в мире, мы ее исследуем все глубже и наносим на карту, сказал Шувалов."Особенность пещеры заключается в том, что в ней протекают две большие подземные реки. По одной из них можно идти вниз по течению восемь километров, а на другой исследуем верхнее течение, мы по ней поднимаемся снизу вверх. Задача исследовать вторую подземную реку, чтобы понять, откуда она начинается и как пещера выглядит", –сказал Шувалов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, спелеологи, пещеры, аудио
подкасты, спелеологи, пещеры, аудио
Шувалов о пещере Снежная близ Дурипша: стадион "Лужники" можно под землю засунуть
Лидер команды спелеологов "МГУ PRO" Андрей Шувалов в эфире радио Sputnik рассказал, какие работы проводят российские исследователи в абхазских пещерах.
Пещера Снежная – четвертая по глубине пещера в мире, мы ее исследуем все глубже и наносим на карту, сказал Шувалов.
"Особенность пещеры заключается в том, что в ней протекают две большие подземные реки. По одной из них можно идти вниз по течению восемь километров, а на другой исследуем верхнее течение, мы по ней поднимаемся снизу вверх. Задача исследовать вторую подземную реку, чтобы понять, откуда она начинается и как пещера выглядит", –сказал Шувалов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.