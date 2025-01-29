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Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска Адлер подготовили к работе
Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска Адлер подготовили к работе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершены работы по обустройству временного строительного городка для реконструкции пункта пропуска Адлер. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершены работы по обустройству временного строительного городка для реконструкции пункта пропуска Адлер. Ход работ обсудили в Сочи на выездном совещании под председательством советника руководителя ФГКУ Росгранстрой Михаила Семенова. Строительную площадку за пределами пункта пропуска начали подготавливать с конца 2024 года. Уже снесены неиспользуемые объекты. Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.
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абхазия, государственная граница, россия, таможня, адлер
абхазия, государственная граница, россия, таможня, адлер
Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска Адлер подготовили к работе
18:00 29.01.2025 (обновлено: 19:07 29.01.2025)
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершены работы по обустройству временного строительного городка для реконструкции пункта пропуска Адлер.
Ход работ обсудили в Сочи на выездном совещании под председательством советника руководителя ФГКУ Росгранстрой Михаила Семенова.
Строительную площадку за пределами пункта пропуска начали подготавливать с конца 2024 года. Уже снесены неиспользуемые объекты.
После реконструкции будет функционировать 28 полос движения, пропускная способность увеличится в 9,5 раза для транспорта и почти в 3 раза для людей.
Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.