https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/vremennyy-stroygorodok-dlya-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler-podgotovili-k-rabote-1053544609.html

Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска Адлер подготовили к работе

Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска Адлер подготовили к работе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершены работы по обустройству временного строительного городка для реконструкции пункта пропуска Адлер. 29.01.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

государственная граница

россия

таможня

адлер

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершены работы по обустройству временного строительного городка для реконструкции пункта пропуска Адлер. Ход работ обсудили в Сочи на выездном совещании под председательством советника руководителя ФГКУ Росгранстрой Михаила Семенова. Строительную площадку за пределами пункта пропуска начали подготавливать с конца 2024 года. Уже снесены неиспользуемые объекты. Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.

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абхазия, государственная граница, россия, таможня, адлер