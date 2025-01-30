Акаба о путях выхода Абхазии из политического кризиса

"Абхазия – это независимое демократическое правовое государство. Основной закон был принят в 1994 году, когда я еще была депутатом Парламента. Тогда мы приняли Конституцию, согласно которой, президент должен обладать огромными возможностями и управлять государством. Но я, как и многие, считаю, что сейчас уже ситуация изменилась, мы стали более свободным государством, у нас уже нет серьезной угрозы военных действий. Поэтому нужно перераспределить часть полномочий от президента к Парламенту. Но при этом нужно повысить и качество Парламента, для этого нужно применять смешанную избирательную систему – пропорционально-мажоритарную. Нужно, чтобы политические партии имели возможность продвигать свой голос. Но для этого нужно, чтобы в стране у нас существовали только партии, которые с уважением относятся к нашему государству", – убеждена Нателла Акаба.