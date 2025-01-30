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Акаба о путях выхода Абхазии из политического кризиса
Акаба о путях выхода Абхазии из политического кризиса
Sputnik Абхазия
Насколько важно сохранение спокойной и стабильной ситуации в стране, как общественно-политические потрясения сказываются на развитии республики, в интервью... 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T16:58+0300
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Акаба о политической ситуации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Акаба о политической ситуации в Абхазии
Абхазия испытывает большое потрясение, когда неожиданно меняется власть в стране, это приводит к большим проблемам, считает Акаба. Она считает, что конституционная реформа повысит качество Парламента.Подробнее слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, политика, общество, аудио

Акаба о путях выхода Абхазии из политического кризиса

16:58 30.01.2025 (обновлено: 17:35 30.01.2025)
Радио
Акаба о политической ситуации в Абхазии
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Насколько важно сохранение спокойной и стабильной ситуации в стране, как общественно-политические потрясения сказываются на развитии республики, в интервью радио Sputnik рассказал общественный деятель Нателла Акаба.
Абхазия испытывает большое потрясение, когда неожиданно меняется власть в стране, это приводит к большим проблемам, считает Акаба.

"Абхазия – это независимое демократическое правовое государство. Основной закон был принят в 1994 году, когда я еще была депутатом Парламента. Тогда мы приняли Конституцию, согласно которой, президент должен обладать огромными возможностями и управлять государством. Но я, как и многие, считаю, что сейчас уже ситуация изменилась, мы стали более свободным государством, у нас уже нет серьезной угрозы военных действий. Поэтому нужно перераспределить часть полномочий от президента к Парламенту. Но при этом нужно повысить и качество Парламента, для этого нужно применять смешанную избирательную систему – пропорционально-мажоритарную. Нужно, чтобы политические партии имели возможность продвигать свой голос. Но для этого нужно, чтобы в стране у нас существовали только партии, которые с уважением относятся к нашему государству", – убеждена Нателла Акаба.

Она считает, что конституционная реформа повысит качество Парламента.
Подробнее слушайте в подкасте.
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