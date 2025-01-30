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Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
Sputnik Абхазия
С утра четверга без воды остаются район Кинопроката и Яштуха. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T17:03+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии, рассказал корреспонденту Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория. На месте работают сотрудники "Водоканала", подачу планируют восстановить примерно через два часа.
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абхазия, вода, сухум, стрельба в сухуме 30 сентября
абхазия, вода, сухум, стрельба в сухуме 30 сентября
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии
17:03 30.01.2025 (обновлено: 17:29 30.01.2025)
С утра четверга без воды остаются район Кинопроката и Яштуха.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии, рассказал корреспонденту Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория.
"Авария на третьем резервуаре произошла утром 30 января. Без подачи воды остается верхняя часть Сухума — район Кинопроката, Яштуха. В самом городе есть вода, но давление слабое", – пояснил он.
На месте работают сотрудники "Водоканала", подачу планируют восстановить примерно через два часа.