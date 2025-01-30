https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1053554207.html

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Sputnik Абхазия

С утра четверга без воды остаются район Кинопроката и Яштуха. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

вода

сухум

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии, рассказал корреспонденту Sputnik глава столичного "Водоканала" Даур Пачкория. На месте работают сотрудники "Водоканала", подачу планируют восстановить примерно через два часа.

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Sputnik Абхазия

абхазия, вода, сухум, стрельба в сухуме 30 сентября