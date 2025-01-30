https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/fond-ashana-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-kompaniey-tsifrovoy-otets-1053558800.html

Фонд "Ашана" подписал договор о сотрудничестве с компанией "Цифровой отец"

Фонд "Ашана" подписал договор о сотрудничестве с компанией "Цифровой отец"

Sputnik Абхазия

Благодаря современным технологиям благотворители смогут перечислять средства на лечение подопечных фонда легко и быстро. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T22:15+0300

2025-01-30T22:15+0300

2025-01-30T22:15+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

новости

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подписал договор о сотрудничестве с IT-компанией "Цифровой отец".В рамках партнерства компания предоставит инструменты и технологии, которые позволят благотворителям легко и быстро перечислять средства. Новая платформа будет включать в себя удобные способы оплаты, автоматизацию процессов и анализ данных. Основатель компании Вахтанг Тужба рассказал, что однажды обратил внимание на то, что фонд "Ашана" не использует современные финансовые инструменты. "Например я хочу перевести деньги, и мне нужно с фотографии как-то скопировать номер карты, по нему перевести. На самом деле это сложно, и скорее всего, некоторые люди из-за этого откладывают оплату, а значит уже никогда не зайдут", - пояснил он.По его словам, платежным сервисом компании уже пользуются несколько местных ресторанов. "Цель сотрудничества заключается в том, чтобы создать прозрачную и доступную экосистему, где каждый сможет внести свой вклад в благие дела", - подчеркнул Тужба.

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культурно-благотворительный фонд "ашана", новости