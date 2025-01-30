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Лес загорелся в горах Абхазии
Лес загорелся в горах Абхазии
Sputnik Абхазия
Ситуацию на местах мониторят сотрудники МЧС, угрозы жилым домам нет. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T22:03+0300
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Лес загорелся в горах Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МЧС Роман Лабия. Небольшие локальные возгорания зафиксированы в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, а также в Новом Афоне.Спасатели продолжают мониторить ситуацию на местах, угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор, добавили в ведомстве.
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абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии
Лес загорелся в горах Абхазии
Ситуацию на местах мониторят сотрудники МЧС, угрозы жилым домам нет.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Лес загорелся в горах Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.
Небольшие локальные возгорания зафиксированы в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, а также в Новом Афоне.
"Горит подлесок и сухостой. В основном это труднодоступная местность, куда технике сложно добраться. В местах, куда можно было подъехать, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар", — уточнил он.
Спасатели продолжают мониторить ситуацию на местах, угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор, добавили в ведомстве.