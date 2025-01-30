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Лес загорелся в горах Абхазии

Лес загорелся в горах Абхазии

Sputnik Абхазия

Ситуацию на местах мониторят сотрудники МЧС, угрозы жилым домам нет. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Лес загорелся в горах Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МЧС Роман Лабия. Небольшие локальные возгорания зафиксированы в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, а также в Новом Афоне.Спасатели продолжают мониторить ситуацию на местах, угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор, добавили в ведомстве.

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