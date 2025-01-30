https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/novyy-dom-postroyat-dlya-semi-deti-kotoroy-pogibli-v-pozhare-1053550113.html

Новый дом построят для семьи, дети которой погибли в пожаре

Новый дом построят для семьи, дети которой погибли в пожаре

Sputnik Абхазия

В пожаре, который произошел 5 января 2025 года, погибли пять маленьких девочек. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Новый дом построят для семьи Чолария, дети которой погибли в пожаре в начале января, рассказал Sputnik глава Галского района Константин Пилия.Сначала будет возведен коттеджный дом, затем — более капитальное строение. На стройке работают сельчане, уже залит фундамент, основа для забора и двор. Бетон и щебень предоставили местные предприниматели, свой вклад внесли и кандидаты в президенты Абхазии. Параллельно идет строительство памятника погибшим детям, добавил Пилия. В пожаре в селе Папанырхуа (бывш. Саберио) 5 января погибли пять сестер Чолария. По предварительной версии, причиной стало то, что бабушка детей при растопке печи перепутала бензин и керосин. Самой старшей девочке было восемь лет, младшей не было и года. 6 января в республике был объявлен траурным днем.

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