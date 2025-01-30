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Новый дом построят для семьи, дети которой погибли в пожаре
Новый дом построят для семьи, дети которой погибли в пожаре
Sputnik Абхазия
В пожаре, который произошел 5 января 2025 года, погибли пять маленьких девочек. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T12:52+0300
2025-01-30T12:52+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Новый дом построят для семьи Чолария, дети которой погибли в пожаре в начале января, рассказал Sputnik глава Галского района Константин Пилия.Сначала будет возведен коттеджный дом, затем — более капитальное строение. На стройке работают сельчане, уже залит фундамент, основа для забора и двор. Бетон и щебень предоставили местные предприниматели, свой вклад внесли и кандидаты в президенты Абхазии. Параллельно идет строительство памятника погибшим детям, добавил Пилия. В пожаре в селе Папанырхуа (бывш. Саберио) 5 января погибли пять сестер Чолария. По предварительной версии, причиной стало то, что бабушка детей при растопке печи перепутала бензин и керосин. Самой старшей девочке было восемь лет, младшей не было и года. 6 января в республике был объявлен траурным днем.
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абхазия, новости, галский район
Новый дом построят для семьи, дети которой погибли в пожаре
12:52 30.01.2025 (обновлено: 14:50 30.01.2025)
В пожаре, который произошел 5 января 2025 года, погибли пять маленьких девочек.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Новый дом построят для семьи Чолария, дети которой погибли в пожаре в начале января, рассказал Sputnik глава Галского района Константин Пилия.
"Помогают, как говорится, всем миром. Это и различные фонды, и Уполномоченный по правам ребенка, и все главы районов передали личные средства", — рассказал он.
Сначала будет возведен коттеджный дом, затем — более капитальное строение. На стройке работают сельчане, уже залит фундамент, основа для забора и двор. Бетон и щебень предоставили местные предприниматели, свой вклад внесли и кандидаты в президенты Абхазии. Параллельно идет строительство памятника погибшим детям, добавил Пилия.
В пожаре в селе Папанырхуа (бывш. Саберио) 5 января погибли пять сестер Чолария.
По предварительной версии, причиной стало то, что бабушка детей при растопке печи перепутала бензин и керосин. Самой старшей девочке было восемь лет, младшей не было и года.
6 января в республике был объявлен траурным днем.