https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/rabotavshego-na-ukrainu-diversanta-zaderzhali-v-podmoskove-1053548720.html

Работавшего на Украину диверсанта задержали в Подмосковье

Работавшего на Украину диверсанта задержали в Подмосковье

Sputnik Абхазия

В 2023-2024 годах поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад с продукцией для Минобороны. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T11:08+0300

2025-01-30T11:08+0300

2025-01-30T11:21+0300

новости

фсб

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1e/1051202129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a98e449aadfc8bcfd50464c32e12675c.jpg

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Диверсанта, совершавшего поджоги по заданию СБУ, задержали в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Уточняется, что подозреваемый поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад предприятия, производившего продукцию для Минобороны.Мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств его обучил сотрудник украинской разведки. Диверсанту обещали поддельные документы для выезда в Европу, но когда тот совершил последний поджог, куратор перестал выходить на связь.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, фсб, россия, украина