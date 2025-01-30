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Работавшего на Украину диверсанта задержали в Подмосковье
Работавшего на Украину диверсанта задержали в Подмосковье
Sputnik Абхазия
В 2023-2024 годах поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад с продукцией для Минобороны. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T11:08+0300
2025-01-30T11:08+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Диверсанта, совершавшего поджоги по заданию СБУ, задержали в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. Уточняется, что подозреваемый поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад предприятия, производившего продукцию для Минобороны.Мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств его обучил сотрудник украинской разведки. Диверсанту обещали поддельные документы для выезда в Европу, но когда тот совершил последний поджог, куратор перестал выходить на связь.
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, фсб, россия, украина
новости, фсб, россия, украина
Работавшего на Украину диверсанта задержали в Подмосковье
11:08 30.01.2025 (обновлено: 11:21 30.01.2025)
В 2023-2024 годах поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад с продукцией для Минобороны.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik.
Диверсанта, совершавшего поджоги по заданию СБУ, задержали в Подмосковье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ФСБ России.
"ФСБ РФ в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый поджег военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад предприятия, производившего продукцию для Минобороны.
Мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств его обучил сотрудник украинской разведки. Диверсанту обещали поддельные документы для выезда в Европу, но когда тот совершил последний поджог, куратор перестал выходить на связь.