https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/takie-obstoyatelstva-kamkiya-ob-abkhazskikh-tsennostyakh-v-sochetanii-s-pravovoy-sistemoy--1053535932.html

Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой

Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой

Sputnik Абхазия

Как сочетаются традиционные абхазские ценности и нормы правовой системы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала директор Института экономики и права АНА... 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T10:23+0300

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Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой

Теме "Традиционные абхазские ценности и правовая система Абхазии" был посвящен круглый стол, организованный Институтом экономики и права. Насколько актуален этот вопрос и на чем заострили внимание участники круглого стола, рассказала Фатима Камкия. Слушайте подкаст.

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