https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/takie-obstoyatelstva-kamkiya-ob-abkhazskikh-tsennostyakh-v-sochetanii-s-pravovoy-sistemoy--1053535932.html
Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой
Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой
Sputnik Абхазия
Как сочетаются традиционные абхазские ценности и нормы правовой системы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала директор Института экономики и права АНА... 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T10:23+0300
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Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой
Теме "Традиционные абхазские ценности и правовая система Абхазии" был посвящен круглый стол, организованный Институтом экономики и права. Насколько актуален этот вопрос и на чем заострили внимание участники круглого стола, рассказала Фатима Камкия. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, право, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, право, аудио
Такие обстоятельства: Камкия об абхазских ценностях в сочетании с правовой системой
10:23 30.01.2025 (обновлено: 10:24 30.01.2025)
Как сочетаются традиционные абхазские ценности и нормы правовой системы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия.
Теме "Традиционные абхазские ценности и правовая система Абхазии" был посвящен круглый стол, организованный Институтом экономики и права.
Насколько актуален этот вопрос и на чем заострили внимание участники круглого стола, рассказала Фатима Камкия.