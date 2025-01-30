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Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии

Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии

Sputnik Абхазия

Методист туристический компании Арменак Карнецян и гид-экстремал, инструктор по горному туризму Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik о развитии зимних видов... 30.01.2025, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии

Абхазия постепенно перестает ассоциироваться только с пляжным отдыхом, открываются новые направления, даже для самых искушенных туристов. Что способствует тому, чтобы отдых в Абхазии становился круглогодичным, и куда лучше ехать зимой, в Куршавель или на Мамзыщху? Эти вопросы в программе "Турбаза" разбирали с методистом туристический компании Арменаком Карнецяном и гидом-экстремалом, инструктором по горному туризму Сандриком Пачулия.Слушайте подкаст.

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подкасты, турбаза, абхазия, горы, отдых в горах, отдых в абхазии, аудио