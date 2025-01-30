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Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии
Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии
Sputnik Абхазия
Методист туристический компании Арменак Карнецян и гид-экстремал, инструктор по горному туризму Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik о развитии зимних видов... 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T15:16+0300
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Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии
Абхазия постепенно перестает ассоциироваться только с пляжным отдыхом, открываются новые направления, даже для самых искушенных туристов. Что способствует тому, чтобы отдых в Абхазии становился круглогодичным, и куда лучше ехать зимой, в Куршавель или на Мамзыщху? Эти вопросы в программе "Турбаза" разбирали с методистом туристический компании Арменаком Карнецяном и гидом-экстремалом, инструктором по горному туризму Сандриком Пачулия.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Карнецян и Пачулия о горнолыжных перспективах Абхазии
15:16 30.01.2025 (обновлено: 15:17 30.01.2025)
Методист туристический компании Арменак Карнецян и гид-экстремал, инструктор по горному туризму Сандрик Пачулия в эфире радио Sputnik о развитии зимних видов спорта в Абхазии.
Абхазия постепенно перестает ассоциироваться только с пляжным отдыхом, открываются новые направления, даже для самых искушенных туристов. Что способствует тому, чтобы отдых в Абхазии становился круглогодичным, и куда лучше ехать зимой, в Куршавель или на Мамзыщху? Эти вопросы в программе "Турбаза" разбирали с методистом туристический компании Арменаком Карнецяном и гидом-экстремалом, инструктором по горному туризму Сандриком Пачулия.