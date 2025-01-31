https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/ardzinba-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053572549.html

Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов

Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция с кандидатами в президенты Абхазии была организована на государственном телевидении в рамках подготовки к предстоящим выборам. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T21:56+0300

2025-01-31T21:56+0300

2025-01-31T21:57+0300

выборы

выборы президента абхазии - 2025

адгур ардзинба

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были.Он был единственным кандидатом, который не дал прямого ответа на вопрос, заданный представителем СМИ.Другие кандидаты на пост главы государства — Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба — подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии.Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля. Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба. Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.

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2025

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выборы, выборы президента абхазии - 2025, адгур ардзинба