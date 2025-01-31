https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/ardzinba-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053572549.html
Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов
Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция с кандидатами в президенты Абхазии была организована на государственном телевидении в рамках подготовки к предстоящим выборам. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T21:56+0300
2025-01-31T21:56+0300
2025-01-31T21:57+0300
выборы
выборы президента абхазии - 2025
адгур ардзинба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053571165_0:21:1082:630_1920x0_80_0_0_7b08f0d549ed913024324cb25e41ccca.png
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были.Он был единственным кандидатом, который не дал прямого ответа на вопрос, заданный представителем СМИ.Другие кандидаты на пост главы государства — Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба — подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии.Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля. Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба. Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053571165_107:0:975:651_1920x0_80_0_0_6f5d31f1aec4a0c1208dce54d089752a.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, выборы президента абхазии - 2025, адгур ардзинба
выборы, выборы президента абхазии - 2025, адгур ардзинба
Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов
21:56 31.01.2025 (обновлено: 21:57 31.01.2025)
Пресс-конференция с кандидатами в президенты Абхазии была организована на государственном телевидении в рамках подготовки к предстоящим выборам.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были.
Он был единственным кандидатом, который не дал прямого ответа на вопрос, заданный представителем СМИ.
Другие кандидаты на пост главы государства — Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба — подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии.
Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля.
Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.
Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.