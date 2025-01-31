Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/ardzinba-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053572549.html
Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов
Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция с кандидатами в президенты Абхазии была организована на государственном телевидении в рамках подготовки к предстоящим выборам. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T21:56+0300
2025-01-31T21:57+0300
выборы
выборы президента абхазии - 2025
адгур ардзинба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053571165_0:21:1082:630_1920x0_80_0_0_7b08f0d549ed913024324cb25e41ccca.png
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были.Он был единственным кандидатом, который не дал прямого ответа на вопрос, заданный представителем СМИ.Другие кандидаты на пост главы государства — Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба — подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии.Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля. Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба. Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053571165_107:0:975:651_1920x0_80_0_0_6f5d31f1aec4a0c1208dce54d089752a.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выборы, выборы президента абхазии - 2025, адгур ардзинба
выборы, выборы президента абхазии - 2025, адгур ардзинба

Ардзинба ушел от ответа на вопрос о признании результатов выборов

21:56 31.01.2025 (обновлено: 21:57 31.01.2025)
© screenshot из видеоАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2025
© screenshot из видео
Подписаться
Пресс-конференция с кандидатами в президенты Абхазии была организована на государственном телевидении в рамках подготовки к предстоящим выборам.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он признать результаты выборов, какими бы они ни были.
Он был единственным кандидатом, который не дал прямого ответа на вопрос, заданный представителем СМИ.
Другие кандидаты на пост главы государства — Роберт Аршба, Олег Барциц и Бадра Гунба — подчеркнули, что признают любые законные результаты выборов президента Абхазии.
Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля.
Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.
Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0