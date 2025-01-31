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Аршба: в приостановке российского финансирования есть вина Абхазии

Аршба: в приостановке российского финансирования есть вина Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазии необходимо тщательно контролировать то, на какие цели тратятся выделяемые финансовые потоки, обратил внимание Аршба. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T23:19+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Роберт Аршба заявил, что в приостановке российского финансирования есть вина Абхазии. "Мы не осознали, что финансовые потоки должны тратиться на те цели, на которые они выделяются. Важно, как мы тратим эти деньги. Такие санкции Россия могла ввести и раньше", - заявил он во время пресс-конференции в преддверии выборов. По его словам, нужно перезагрузить отношения и доказать, что Сухум способен выполнять свои обязательства.Пресс-конференция с кандидатами была организована на Абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам президента страны, которые состоятся 15 февраля.Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.

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