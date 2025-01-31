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Главный четверг: Ажиба о культурной жизни Ткуарчалского района

Главный четверг: Ажиба о культурной жизни Ткуарчалского района

Sputnik Абхазия

Как развивается культурная сфера в Ткуарчалском районе, в эфире радио Sputnik рассказала завотделом культуры и охраны историко-культурного наследия местной... 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T10:39+0300

2025-01-31T10:39+0300

2025-01-31T10:39+0300

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Главный четверг: Ажиба о культурной жизни Ткуарчалского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Ажиба о культурной жизни Ткуарчалского района

Какие усилия прилагают власти Ткуарчалского района для сохранения историко-архитектурного наследия, какую поддержку оказывают творческим коллективам, слушайте в подкасте. "Наша культура неразрывно связана с сохранением ценностей. Развитие Абхазии – это не только территориальная целостность, государственный суверенитет и положительная демография. Это еще и качественная составляющая – сохранение нашей культурной идентичности, наших ценностей, нашего образа жизни", – отметила Ажиба.

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