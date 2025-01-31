https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/gunba-obratilsya-k-kirienko-po-voprosam-podderzhki-so-storony-rf-1053567614.html
Гунба обратился к Кириенко по вопросам поддержки со стороны РФ
Гунба обратился к Кириенко по вопросам поддержки со стороны РФ
Sputnik Абхазия
Абхазия рассчитывает организовать постоянное сообщение с Россией до начала предстоящего летнего сезона. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T17:02+0300
2025-01-31T17:02+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился к первому замглавы Администрации Президента РФ Сергею Кириенко по вопросам поддержки со стороны России.Гунба попросил Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона, а также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оказать материальную помощь школам и селам республики.Сергей Кириенко пообещал, что руководство России обязательно рассмотрит данные запросы.
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абхазия, россия, сергей кириенко, новости
Гунба обратился к Кириенко по вопросам поддержки со стороны РФ
17:02 31.01.2025 (обновлено: 17:17 31.01.2025)
Абхазия рассчитывает организовать постоянное сообщение с Россией до начала предстоящего летнего сезона.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился к первому замглавы Администрации Президента РФ Сергею Кириенко по вопросам поддержки со стороны России.
Гунба попросил Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона, а также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оказать материальную помощь школам и селам республики.
Сергей Кириенко пообещал, что руководство России обязательно рассмотрит данные запросы.