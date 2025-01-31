https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/gunba-obratilsya-k-kirienko-po-voprosam-podderzhki-so-storony-rf-1053567614.html

Гунба обратился к Кириенко по вопросам поддержки со стороны РФ

Гунба обратился к Кириенко по вопросам поддержки со стороны РФ

Sputnik Абхазия

Абхазия рассчитывает организовать постоянное сообщение с Россией до начала предстоящего летнего сезона. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T17:02+0300

2025-01-31T17:02+0300

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абхазия

россия

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился к первому замглавы Администрации Президента РФ Сергею Кириенко по вопросам поддержки со стороны России.Гунба попросил Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона, а также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оказать материальную помощь школам и селам республики.Сергей Кириенко пообещал, что руководство России обязательно рассмотрит данные запросы.

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абхазия, россия, сергей кириенко, новости