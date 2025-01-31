https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/gunba-rossiya-poshla-na-konfrontatsiyu-s-zapadom-priznav-nezavisimost-abkhazii-1053573673.html

Гунба: Россия пошла на конфронтацию с Западом, признав независимость Абхазии

Гунба: Россия пошла на конфронтацию с Западом, признав независимость Абхазии

Sputnik Абхазия

Российская сторона в течение всего времени выдерживала обязательства, которые взяла на себя в вопросе поддержки Абхазии. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T23:36+0300

2025-01-31T23:36+0300

2025-01-31T23:55+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Россия, признав независимость Абхазии, фактически пошла на конфронтацию со всем западным сообществом, заявил кандидат в президенты республики Бадра Гунба. Гунба также подчеркнул, что все эти годы российское государство выдерживало все свои обязательства по поддержке республики. Пресс-конференция с кандидатами в президенты была организована на абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам главы государства, которые состоятся 15 февраля.Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.

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россия, абхазия, политика, выборы президента абхазии - 2025