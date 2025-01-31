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Гунба: Россия пошла на конфронтацию с Западом, признав независимость Абхазии
Гунба: Россия пошла на конфронтацию с Западом, признав независимость Абхазии
Sputnik Абхазия
Российская сторона в течение всего времени выдерживала обязательства, которые взяла на себя в вопросе поддержки Абхазии. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T23:36+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Россия, признав независимость Абхазии, фактически пошла на конфронтацию со всем западным сообществом, заявил кандидат в президенты республики Бадра Гунба. Гунба также подчеркнул, что все эти годы российское государство выдерживало все свои обязательства по поддержке республики. Пресс-конференция с кандидатами в президенты была организована на абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам главы государства, которые состоятся 15 февраля.Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.
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россия, абхазия, политика, выборы президента абхазии - 2025
россия, абхазия, политика, выборы президента абхазии - 2025
Гунба: Россия пошла на конфронтацию с Западом, признав независимость Абхазии
23:36 31.01.2025 (обновлено: 23:55 31.01.2025)
Российская сторона в течение всего времени выдерживала обязательства, которые взяла на себя в вопросе поддержки Абхазии.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Россия, признав независимость Абхазии, фактически пошла на конфронтацию со всем западным сообществом, заявил кандидат в президенты республики Бадра Гунба.
"Мы все прекрасно понимаем значимость этого шага и уверен, что народ Абхазии с благодарностью относится к этому очень важному историческому шагу. Здесь, безусловно, нам важно выстроить прагматические, равноправные, доверительные отношения с нашим главным стратегическим партнером", - указал он на пресс-конференции в преддверии выборов.
Гунба также подчеркнул, что все эти годы российское государство выдерживало все свои обязательства по поддержке республики.
Пресс-конференция с кандидатами в президенты была организована на абхазском гостелевидении в рамках подготовки к выборам главы государства, которые состоятся 15 февраля.
Приглашение получили все участники предвыборной гонки. Ответить на вопросы российских и абхазских журналистов пришли кандидаты в президенты Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Роберт Аршба.
Кандидат Адгур Хурхумал на пришел на пресс-конференцию, не сообщив о причинах такого решения.