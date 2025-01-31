https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/gunba-zayavil-chto-prodolzhit-sledit-za-rekonstruktsiey-aeroporta-1053572840.html

Гунба заявил, что продолжит следить за реконструкцией аэропорта

Гунба заявил, что продолжит следить за реконструкцией аэропорта

Sputnik Абхазия

В ближайшее время, как сообщил Гунба, планируется провести долгожданный тестовый полет. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T23:02+0300

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2025-01-31T23:56+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" Бадра Гунба заявил, что продолжит следить за реализацией проекта по реконструкции аэровокзала. Он также заявил, что был в аэропорту как человек, который реально обладает информацией, чтобы донести ее до российских коллег."Это наш главный инфраструктурный проект, реализации которого мы добились, и я ни на минуту не оставляю контроль за ним", - сообщил Гунба.Глава координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта также добавил, что в ближайшее время пройдет долгожданный тестовый полет."Это большой успех нашего народа", - констатировал он.Первый замруководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко днем в пятницу в рамках своего рабочего визита в Республику Абхазия принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба.В ходе встречи, проходящей в здании аэропорта "Сухум", были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.Сухумский аэропорт перестал осуществлять свою работу в качестве аэровокзала в 1993 году, но планирует возобновить ее и наладить авиасообщение с Россией уже в этом году.

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абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия, выборы президента абхазии - 2025