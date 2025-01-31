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Гургулия рассказала о принципах работы "Апсныпресс"
Гургулия рассказала о принципах работы "Апсныпресс"
Sputnik Абхазия
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" было создано 30 лет назад указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 31 января 1995 года. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T18:07+0300
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Гургулия рассказала о принципах работы "Апсныпресс"
Sputnik Абхазия
Гургулия рассказала о принципах работы "Апсныпресс"
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" было создано 30 лет назад указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 31 января 1995 года.В послевоенные годы к Абхазии проявляли большой интерес многие страны мира, и собственное информагентство было необходимо для того, чтобы ее голос был услышан.Главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия рассказала в эфире радио Sputnik о том, как создавалось агентство, принципах работы, насколько удается выдержать баланс и представить широкий спектр мнений в обществе."Абхазия маленькая страна, где все хорошо знают друг друга, где все хорошо чувствуют какие-то подводные течения. Поэтому если просто закрывать глаза на какие-то процессы и не освещать их, то мы тем самым не выполняем ту главную функцию журналиста. Поэтому насколько это возможно, работая в государственном СМИ, мы стараемся это делать", - сказала Гургулия.Она отметила, что все материалы вычитывает лично и редактирует. По мнению Гургулия, нет проблемы в том, чтобы извиниться за какую-то ошибку и, безусловно, исправить ее."Иногда даже готовы взять чужую вину на себя, если это во имя дела, если это позволит откорректировать информацию и донести ее уже в более точном виде до аудитории. Ничего страшного, мы переживем", - сказала она.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, сми, агентства, новости, подкасты, аудио
абхазия, сми, агентства, новости, подкасты, аудио
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" было создано 30 лет назад указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 31 января 1995 года.
В послевоенные годы к Абхазии проявляли большой интерес многие страны мира, и собственное информагентство было необходимо для того, чтобы ее голос был услышан.
Главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия рассказала в эфире радио Sputnik
о том, как создавалось агентство, принципах работы, насколько удается выдержать баланс и представить широкий спектр мнений в обществе.
"Абхазия маленькая страна, где все хорошо знают друг друга, где все хорошо чувствуют какие-то подводные течения. Поэтому если просто закрывать глаза на какие-то процессы и не освещать их, то мы тем самым не выполняем ту главную функцию журналиста. Поэтому насколько это возможно, работая в государственном СМИ, мы стараемся это делать", - сказала Гургулия.
Она отметила, что все материалы вычитывает лично и редактирует. По мнению Гургулия, нет проблемы в том, чтобы извиниться за какую-то ошибку и, безусловно, исправить ее.
"Иногда даже готовы взять чужую вину на себя, если это во имя дела, если это позволит откорректировать информацию и донести ее уже в более точном виде до аудитории. Ничего страшного, мы переживем", - сказала она.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.