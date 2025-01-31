https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/kirienko-i-gunba-obsudili-otkrytie-aviasoobscheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1053566842.html
Кириенко и Гунба обсудили открытие авиасообщения между Абхазией и Россией
Кириенко и Гунба обсудили открытие авиасообщения между Абхазией и Россией
Sputnik Абхазия
В ходе встречи, которая прошла в аэропорту "Сухум", стороны обсудили ключевые вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T16:29+0300
2025-01-31T16:29+0300
2025-01-31T17:39+0300
абхазия
сергей кириенко
сухумский аэропорт
аэропорт
россия
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Республику Абхазия принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта.В ходе встречи, проходящей в здании аэропорта "Сухум", были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения.В настоящее время завершены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин. Завершаются работы по устройству свето-сигнального оборудования, выполнена маркировка, планировка летного поля. Уже успешно проведены летные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.В пятницу, 31 января, в рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.Ранее Кириенко посетил сухумскую школу №2 имени Пушкина, где осмотрел классы, пообщался с педагогами и учениками, а также вручил директору учреждения сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.В школе Кириенко показали специальный "Атомкласс", открытый госкорпорацией "Росатом".
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абхазия, сергей кириенко, сухумский аэропорт, аэропорт, россия
Кириенко и Гунба обсудили открытие авиасообщения между Абхазией и Россией
16:29 31.01.2025 (обновлено: 17:39 31.01.2025)
В ходе встречи, которая прошла в аэропорту "Сухум", стороны обсудили ключевые вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Республику Абхазия принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта.
В ходе встречи, проходящей в здании аэропорта "Сухум", были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.
"Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения — это то, о чем давно мечтали люди, причем и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту", — сказал Кириенко.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения.
В настоящее время завершены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин. Завершаются работы по устройству свето-сигнального оборудования, выполнена маркировка, планировка летного поля.
Уже успешно проведены летные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.
В пятницу, 31 января, в рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.
Ранее Кириенко посетил
сухумскую школу №2 имени Пушкина, где осмотрел классы, пообщался с педагогами и учениками, а также вручил директору учреждения сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.
В школе Кириенко показали специальный "Атомкласс", открытый госкорпорацией "Росатом".