https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/kirienko-i-gunba-obsudili-otkrytie-aviasoobscheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1053566842.html

Кириенко и Гунба обсудили открытие авиасообщения между Абхазией и Россией

Кириенко и Гунба обсудили открытие авиасообщения между Абхазией и Россией

Sputnik Абхазия

В ходе встречи, которая прошла в аэропорту "Сухум", стороны обсудили ключевые вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T16:29+0300

2025-01-31T16:29+0300

2025-01-31T17:39+0300

абхазия

сергей кириенко

сухумский аэропорт

аэропорт

россия

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Республику Абхазия принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта.В ходе встречи, проходящей в здании аэропорта "Сухум", были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения.В настоящее время завершены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин. Завершаются работы по устройству свето-сигнального оборудования, выполнена маркировка, планировка летного поля. Уже успешно проведены летные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.В пятницу, 31 января, в рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.Ранее Кириенко посетил сухумскую школу №2 имени Пушкина, где осмотрел классы, пообщался с педагогами и учениками, а также вручил директору учреждения сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.В школе Кириенко показали специальный "Атомкласс", открытый госкорпорацией "Росатом".

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абхазия, сергей кириенко, сухумский аэропорт, аэропорт, россия