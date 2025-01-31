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Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею
Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею
Sputnik Абхазия
Здание галереи, принадлежащее Союзу художников Абхазии, серьезно пострадало во время пожара в январе минувшего года, сейчас ведутся реставрационные работы. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T22:21+0300
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Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел".В ходе рабочего визита в Республику Абхазия Сергей Кириенко совместно с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным осмотрел здание Абхазской государственной картинной галереи и встретился с исполняющей обязанности министра культуры Республики Динарой Смыр и обсудил возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.Также Первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации предложил общую выставку произведений искусства, собранных со всех кавказских регионов России, включив туда часть экспозиции из Абхазской государственной картинной галереи.Напомним, что в 2024 году в ночь с 20 на 21 января МЧС стало известно о возгорании примерно в 03:38, ликвидировать его удалось только к семи часам утра. Несмотря на то, что огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, спасти удалось лишь чуть более 200 картин из более 4000.Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина.На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.
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абхазия, сергей кириенко, россия
абхазия, сергей кириенко, россия
Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею
Здание галереи, принадлежащее Союзу художников Абхазии, серьезно пострадало во время пожара в январе минувшего года, сейчас ведутся реставрационные работы.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел".
В ходе рабочего визита в Республику Абхазия Сергей Кириенко совместно с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным осмотрел здание Абхазской государственной картинной галереи и встретился с исполняющей обязанности министра культуры Республики Динарой Смыр и обсудил возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.
Также Первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации предложил общую выставку произведений искусства, собранных со всех кавказских регионов России, включив туда часть экспозиции из Абхазской государственной картинной галереи.
Напомним, что в 2024 году в ночь с 20 на 21 января МЧС стало известно о возгорании примерно в 03:38, ликвидировать его удалось только к семи часам утра. Несмотря на то, что огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, спасти удалось лишь чуть более 200 картин из более 4000.
Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина.
На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.