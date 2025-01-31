https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/kirienko-posetil-abkhazskuyu-gosudarstvennuyu-kartinnuyu-galereyu-1053572684.html

Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею

Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею

Sputnik Абхазия

Здание галереи, принадлежащее Союзу художников Абхазии, серьезно пострадало во время пожара в январе минувшего года, сейчас ведутся реставрационные работы. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T22:21+0300

2025-01-31T22:21+0300

2025-01-31T22:21+0300

абхазия

сергей кириенко

россия

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Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел".В ходе рабочего визита в Республику Абхазия Сергей Кириенко совместно с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным осмотрел здание Абхазской государственной картинной галереи и встретился с исполняющей обязанности министра культуры Республики Динарой Смыр и обсудил возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.Также Первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации предложил общую выставку произведений искусства, собранных со всех кавказских регионов России, включив туда часть экспозиции из Абхазской государственной картинной галереи.Напомним, что в 2024 году в ночь с 20 на 21 января МЧС стало известно о возгорании примерно в 03:38, ликвидировать его удалось только к семи часам утра. Несмотря на то, что огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, спасти удалось лишь чуть более 200 картин из более 4000.Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина.На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.

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абхазия, сергей кириенко, россия