https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/kirienko-vstretilsya-s-rektorom-abkhazskogo-gosuniversiteta-1053568654.html

Кириенко встретился с ректором Абхазского госуниверситета

Кириенко встретился с ректором Абхазского госуниверситета

Sputnik Абхазия

В рамках своего визита в университет Кириенко также встретился с членами Академии наук Абхазии. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T18:07+0300

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абхазия

россия

сергей кириенко

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретился с ректором Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия. Кириенко и Гварамия обменялись памятными подарками. После состоялась встреча с членами Академии наук Абхазии. Они обсудили научные инициативы, поговорили о развитии взаимодействия двух государств.В рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.Вместе с тем, в аэропорту Кириенко принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта, были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.Ранее Кириенко также посетил сухумскую школу №2 имени Пушкина, где осмотрел классы, пообщался с педагогами и учениками, вручил директору учреждения сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, сергей кириенко