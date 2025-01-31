https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/kosilov-rasskazal-kak-politicheskaya-obstanovka-vliyaet-na-turpotok-1053569656.html

Косилов рассказал, как политическая обстановка влияет на турпоток

Косилов рассказал, как политическая обстановка влияет на турпоток

Sputnik Абхазия

Количество новых бронирований значительно сократилось, но после того, как ситуация стабилизируется, туристический поток придет в норму. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T19:42+0300

2025-01-31T19:42+0300

2025-01-31T19:43+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Нельзя говорить о большом туристическом потоке в Абхазии, пока в стране сохраняется неопределенность, заявил руководитель направления "Абхазия" национального туроператора "Алеан" Сергей Косилов.Специалист рассказал о том, какое влияние оказывает на туризм политическая обстановка, которая сложилась на данный момент."Пока сохранится неопределенность, мы не можем говорить о том, что в Абхазии будет много туристов", — сказал он.Косилов также указал на уменьшение количеств новых бронирований из-за опасений потенциальных туристов."Сейчас сократились новые бронирования, у некоторых операторов прирост упал на 30-40%. Люди пока что остерегаются бронировать на лето — люди ждут, что будет после выборов", — пояснил он.При этом специалист заверил, что в случае, если все будет хорошо, туристический поток вернется в привычное русло.

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