https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/press-konferentsiya-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya--1053569963.html
Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция
Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Большая пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии начнется сегодня в 21:00. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T20:50+0300
2025-01-31T20:50+0300
2025-01-31T21:02+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053572403_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b85f53178b3630e6fb10d41e4d8d791.jpg
Сегодня в студии Абхазского телевидения собрались местные и зарубежные журналисты — около 20 человек. Кандидаты в президенты — Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба — будут отвечать на вопросы в течение двух часов.Пятый зарегистрированный кандидат Адгур Хурхумал был приглашен на пресс-конференцию, но не участвует в ней.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053572403_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_352a5f08f236421ebd2c607f06757b3c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео
видео, мультимедиа, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео
Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция
20:50 31.01.2025 (обновлено: 21:02 31.01.2025)
Большая пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии начнется сегодня в 21:00.
Сегодня в студии Абхазского телевидения собрались местные и зарубежные журналисты — около 20 человек.
Кандидаты в президенты — Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба — будут отвечать на вопросы в течение двух часов.
Пятый зарегистрированный кандидат Адгур Хурхумал был приглашен на пресс-конференцию, но не участвует в ней.