https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/press-konferentsiya-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya--1053569963.html

Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция

Пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии: прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Большая пресс-конференция кандидатов в президенты Абхазии начнется сегодня в 21:00. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

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Сегодня в студии Абхазского телевидения собрались местные и зарубежные журналисты — около 20 человек. Кандидаты в президенты — Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба — будут отвечать на вопросы в течение двух часов.Пятый зарегистрированный кандидат Адгур Хурхумал был приглашен на пресс-конференцию, но не участвует в ней.

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