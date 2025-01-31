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Валерий Бганба встретился с Сергеем Кириенко
Валерий Бганба встретился с Сергеем Кириенко
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем... 31.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщает пресс-служба главы государства.Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.
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абхазия, россия, валерий бганба, сергей кириенко, новости
абхазия, россия, валерий бганба, сергей кириенко, новости
Валерий Бганба встретился с Сергеем Кириенко
13:03 31.01.2025 (обновлено: 13:47 31.01.2025) СУХУМ, 31 янв – Sputnik.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщает
пресс-служба главы государства.
Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.