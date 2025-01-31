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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053565852.html
Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов
Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Двуречная в Харьковской области... 31.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Двуречная в Харьковской области, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка, Великая Новоселка в ДНР.Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Вооруженные силы России за неделю освободили шесть населенных пунктов

14:26 31.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. За неделю Вооруженные силы России освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, Двуречная в Харьковской области, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка, Великая Новоселка в ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
️С 25 по 31 января ВС РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 290 вне зоны спецоперации.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20975 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21087 орудий полевой артиллерии и минометов, 31060 единиц специальной военной автомобильной техники.
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