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Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией
Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией
Sputnik Абхазия
Российские войска каждую ночь отражают атаки украинских беспилотников по объектам на территории страны. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T08:55+0300
2025-02-01T08:55+0300
2025-02-01T08:55+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости
Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией
Российские войска каждую ночь отражают атаки украинских беспилотников по объектам на территории страны.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.
Семь БПЛА перехватили в небе над Брянской областью, по одному - над Белгородской и Смоленской областями.
Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму.