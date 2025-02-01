Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/devyat-ukrainskikh-bpla-sbili-za-noch-nad-rossiey-1053574529.html
Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией
Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией
Sputnik Абхазия
Российские войска каждую ночь отражают атаки украинских беспилотников по объектам на территории страны. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T08:55+0300
2025-02-01T08:55+0300
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05975d03255e2771d82adb7a7cc82f2f.jpg
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142810_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_b8cc33194ed8da9551294b3491128087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости
новости

Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией

08:55 01.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Российские войска каждую ночь отражают атаки украинских беспилотников по объектам на территории страны.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.
Семь БПЛА перехватили в небе над Брянской областью, по одному - над Белгородской и Смоленской областями.
Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0