https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/devyat-ukrainskikh-bpla-sbili-za-noch-nad-rossiey-1053574529.html

Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией

Девять украинских БПЛА сбили за ночь над Россией

Sputnik Абхазия

Российские войска каждую ночь отражают атаки украинских беспилотников по объектам на территории страны. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T08:55+0300

2025-02-01T08:55+0300

2025-02-01T08:55+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму.

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