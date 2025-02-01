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Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Минобороны Абхазии
Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Минобороны Абхазии
Sputnik Абхазия
Мероприятие прошло с участием главы Минобороны, его заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и... 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T14:59+0300
2025-02-01T14:59+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Министерстве обороны Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Минобороны определили основные мероприятия с учетом предстоящих задач, подчеркнул важность постоянной готовности воинских частей к немедленным действиям.
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абхазия, министерство обороны абхазии, новости
абхазия, министерство обороны абхазии, новости
Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Минобороны Абхазии
Мероприятие прошло с участием главы Минобороны, его заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Министерстве обороны Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
На мероприятии под руководством главы ведомства Владимира Ануа рассмотрели результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, обратили внимание на важность поддержания дисциплины и правопорядка в войсках.
В Минобороны определили основные мероприятия с учетом предстоящих задач, подчеркнул важность постоянной готовности воинских частей к немедленным действиям.