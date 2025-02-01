https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/itogi-podgotovki-voysk-za-yanvar-2025-goda-podveli-v-minoborony-abkhazii-1053576433.html

Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Минобороны Абхазии

Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Минобороны Абхазии

Sputnik Абхазия

Мероприятие прошло с участием главы Минобороны, его заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и... 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T14:59+0300

2025-02-01T14:59+0300

2025-02-01T14:59+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Итоги подготовки войск за январь 2025 года подвели в Министерстве обороны Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Минобороны определили основные мероприятия с учетом предстоящих задач, подчеркнул важность постоянной готовности воинских частей к немедленным действиям.

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