https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kandidaty-v-prezidenty-soshlis-chto-v-abkhazii-net-antirossiyskikh-nastroeniy-1053574040.html
Кандидаты в президенты сошлись, что в Абхазии нет антироссийских настроений
Кандидаты в президенты сошлись, что в Абхазии нет антироссийских настроений
Sputnik Абхазия
Один из кандидатов также указал на то, что в росте количестве негативных комментариев о российско-абхазских отношениях есть вина республики. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T00:01+0300
2025-02-01T00:01+0300
2025-02-01T00:01+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидаты на пост главы государства в рамках пресс-конференции в преддверии выборов сошлись во мнении, что в Абхазии нет антироссийских настроений. "У нас нет антироссийских настроений, у нас есть раскол в обществе. И это плохо", — указал Роберт Аршба.В то же время Олег Барциц указал, что в том, что количестве негативных комментариев о российско-абхазских отношениях в социальных сетях в последнее время выросло, есть значительная вина республики. "Это наша вина в том, что в соцсетях увеличились негативные реакции на всё, что связано с Абхазией. Это наша некомпетентность", — заявил он. По его словам, если бы абхазская сторона вела себя с российскими партнерами открыто, то сегодня страна не была бы в той точке, в которой она находится в отношениях со своим единственным гарантом безопасности — Россией.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, россия, абхазия
выборы, выборы президента абхазии - 2025, россия, абхазия
Кандидаты в президенты сошлись, что в Абхазии нет антироссийских настроений
Один из кандидатов также указал на то, что в росте количестве негативных комментариев о российско-абхазских отношениях есть вина республики.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Кандидаты на пост главы государства в рамках пресс-конференции в преддверии выборов сошлись во мнении, что в Абхазии нет антироссийских настроений.
"У нас нет антироссийских настроений, у нас есть раскол в обществе. И это плохо", — указал Роберт Аршба.
В то же время Олег Барциц указал, что в том, что количестве негативных комментариев о российско-абхазских отношениях в социальных сетях в последнее время выросло, есть значительная вина республики.
"Это наша вина в том, что в соцсетях увеличились негативные реакции на всё, что связано с Абхазией. Это наша некомпетентность", — заявил он.
По его словам, если бы абхазская сторона вела себя с российскими партнерами открыто, то сегодня страна не была бы в той точке, в которой она находится в отношениях со своим единственным гарантом безопасности — Россией.