https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/mashiny-s-abkhazskimi-nomerami-nachnut-legalizovyvat-v-kyrgyzstane-s-1-marta-1053574711.html
Машины с абхазскими номерами начнут легализовывать в Кыргызстане с 1 марта
Машины с абхазскими номерами начнут легализовывать в Кыргызстане с 1 марта
Sputnik Абхазия
По данным МВД Кыргызстана, две трети аварий происходит по вине водителей праворульных машин. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T11:03+0300
2025-02-01T11:03+0300
2025-02-01T11:03+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. С 1 марта в Кыргызстане начнется легализация машин с абхазскими и армянскими номерами, сообщает Sputnik Кыргызстан. Речь идет о десятках тысяч праворульных авто, которые ввезли в страну незаконно. Ранее зампред Кабмина Камчыбек Ташиев заявлял, что такие машины часто используют как такси, и они становятся причиной аварий. На первом этапе узаконят машины с документами, на втором - машины без документов, но в хорошем техническом состоянии.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости
Машины с абхазскими номерами начнут легализовывать в Кыргызстане с 1 марта
По данным МВД Кыргызстана, две трети аварий происходит по вине водителей праворульных машин.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. С 1 марта в Кыргызстане начнется легализация машин с абхазскими и армянскими номерами, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Речь идет о десятках тысяч праворульных авто, которые ввезли в страну незаконно. Ранее зампред Кабмина Камчыбек Ташиев заявлял, что такие машины часто используют как такси, и они становятся причиной аварий.
На первом этапе узаконят машины с документами, на втором - машины без документов, но в хорошем техническом состоянии.