https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/mashiny-s-abkhazskimi-nomerami-nachnut-legalizovyvat-v-kyrgyzstane-s-1-marta-1053574711.html

Машины с абхазскими номерами начнут легализовывать в Кыргызстане с 1 марта

Машины с абхазскими номерами начнут легализовывать в Кыргызстане с 1 марта

Sputnik Абхазия

По данным МВД Кыргызстана, две трети аварий происходит по вине водителей праворульных машин. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. С 1 марта в Кыргызстане начнется легализация машин с абхазскими и армянскими номерами, сообщает Sputnik Кыргызстан. Речь идет о десятках тысяч праворульных авто, которые ввезли в страну незаконно. Ранее зампред Кабмина Камчыбек Ташиев заявлял, что такие машины часто используют как такси, и они становятся причиной аварий. На первом этапе узаконят машины с документами, на втором - машины без документов, но в хорошем техническом состоянии.

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