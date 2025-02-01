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Подача воды ограничена в части Гудаутского района
Подача воды ограничена в части Гудаутского района
Sputnik Абхазия
Причиной неудобств стало обмеление реки Хыпста, откуда вода поступает в трубы самотеком. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T16:40+0300
2025-02-01T16:40+0300
2025-02-01T16:40+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Подача воды ограничена в нескольких селах Гудаутского района и в районе Замостянки в Гудауте, рассказал Sputnik глава местного "Водоканала" Роман Тванба.Тванба пояснил, что ситуация не изменится до следующих дождей и потепления в горной части республики, откуда питается река.
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абхазия, новости, водоснабжение, гудаутский район
абхазия, новости, водоснабжение, гудаутский район
Подача воды ограничена в части Гудаутского района
Причиной неудобств стало обмеление реки Хыпста, откуда вода поступает в трубы самотеком.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Подача воды ограничена в нескольких селах Гудаутского района и в районе Замостянки в Гудауте, рассказал Sputnik глава местного "Водоканала" Роман Тванба.
Причиной стало снижение уровня реки Хыпста из-за установившихся в горах морозов. Из нее вода в села Куланырхуа, Звандрипш, Абгархук и Мгудзырхуа поступает самотеком.
Тванба пояснил, что ситуация не изменится до следующих дождей и потепления в горной части республики, откуда питается река.