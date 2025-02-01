https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/podacha-vody-ogranichena-v-chasti-gudautskogo-rayona-1053577046.html

Подача воды ограничена в части Гудаутского района

Подача воды ограничена в части Гудаутского района

Sputnik Абхазия

Причиной неудобств стало обмеление реки Хыпста, откуда вода поступает в трубы самотеком. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T16:40+0300

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2025-02-01T16:40+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Подача воды ограничена в нескольких селах Гудаутского района и в районе Замостянки в Гудауте, рассказал Sputnik глава местного "Водоканала" Роман Тванба.Тванба пояснил, что ситуация не изменится до следующих дождей и потепления в горной части республики, откуда питается река.

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абхазия, новости, водоснабжение, гудаутский район