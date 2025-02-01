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Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, считает боец СВО
Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, считает боец СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, заявил уроженец республики, участник СВО Дамей Квициния в интервью RT. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T12:33+0300
2025-02-01T12:33+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, заявил уроженец республики, участник СВО Дамей Квициния в интервью RT. В 1992-1993 годах он принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, и видит в этих конфликтах много общего. По мнению Квициния, народы Абхазии и России объединяет культура — они жили бок о бок и при Российской империи, и во времена СССР. А сейчас в России живет много уроженцев республики, у которых есть российское гражданство, и им будет удобно проголосовать на президентских выборах вне Абхазии
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Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, считает боец СВО
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, заявил уроженец республики, участник СВО Дамей Квициния в интервью RT.
В 1992-1993 годах он принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, и видит в этих конфликтах много общего.
"Мне очень близка трагедия многонационального народа Донбасса. И в обоих случаях добровольцам приходилось пересекать официальные границы, чтобы взять в руки оружие и противостоять злу", — поделился он.
По мнению Квициния, народы Абхазии и России объединяет культура — они жили бок о бок и при Российской империи, и во времена СССР. А сейчас в России живет много уроженцев республики, у которых есть российское гражданство, и им будет удобно проголосовать на президентских выборах вне Абхазии