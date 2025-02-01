https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/svyazi-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-vyderzhali-proverku-istoriey-schitaet-boets-svo-1053575126.html

Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, считает боец СВО

Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, считает боец СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, заявил уроженец республики, участник СВО Дамей Квициния в интервью RT. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T12:33+0300

2025-02-01T12:33+0300

2025-02-01T12:33+0300

новости

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Связи между Абхазией и Россией выдержали проверку историей, заявил уроженец республики, участник СВО Дамей Квициния в интервью RT. В 1992-1993 годах он принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, и видит в этих конфликтах много общего. По мнению Квициния, народы Абхазии и России объединяет культура — они жили бок о бок и при Российской империи, и во времена СССР. А сейчас в России живет много уроженцев республики, у которых есть российское гражданство, и им будет удобно проголосовать на президентских выборах вне Абхазии

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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