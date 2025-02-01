https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/takie-obstoyatelstva-gamgiya-o-pobede-abkhazskikh-golubey-na-vystavke-v-moskve--1053537742.html

Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве

Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве

Sputnik Абхазия

Заводчик абхазской породы голубей Роланд Гамгия в эфире радио Sputnik рассказал, как удалось одержать победу в международной выставке в Москве и кто в... 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T14:02+0300

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Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве

Голуби абхазской породы заняли первые места на выставке в Москве. Вывел этих птиц житель Сухума Роланд Гамгия. Уже более 30 лет он занимается разведением пернатых. О том, какие надежды Гамгия возлагает на молодежь, какие преференции есть у тех, кто готов серьезно заниматься разведением этих птиц, насколько подрастающему поколению интересно данное занятие, Гамгия рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст.

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