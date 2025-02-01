https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/takie-obstoyatelstva-gamgiya-o-pobede-abkhazskikh-golubey-na-vystavke-v-moskve--1053537742.html
Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве
Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве
Sputnik Абхазия
Заводчик абхазской породы голубей Роланд Гамгия в эфире радио Sputnik рассказал, как удалось одержать победу в международной выставке в Москве и кто в... 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T14:02+0300
2025-02-01T14:02+0300
2025-02-01T14:03+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
россия
птицы
голуби
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053537843_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5e4dd99e2e981c8aa4746808a8495ea0.jpg
Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве
Голуби абхазской породы заняли первые места на выставке в Москве. Вывел этих птиц житель Сухума Роланд Гамгия. Уже более 30 лет он занимается разведением пернатых. О том, какие надежды Гамгия возлагает на молодежь, какие преференции есть у тех, кто готов серьезно заниматься разведением этих птиц, насколько подрастающему поколению интересно данное занятие, Гамгия рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053537843_87:0:1224:853_1920x0_80_0_0_e590129b91cd8ed3518315914bc25dfe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, птицы, голуби, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, птицы, голуби, аудио
Такие обстоятельства: Гамгия о победе абхазских голубей на выставке в Москве
14:02 01.02.2025 (обновлено: 14:03 01.02.2025)
Заводчик абхазской породы голубей Роланд Гамгия в эфире радио Sputnik рассказал, как удалось одержать победу в международной выставке в Москве и кто в республике готов продолжить его дело.
Голуби абхазской породы заняли первые места на выставке в Москве. Вывел этих птиц житель Сухума Роланд Гамгия. Уже более 30 лет он занимается разведением пернатых.
О том, какие надежды Гамгия возлагает на молодежь, какие преференции есть у тех, кто готов серьезно заниматься разведением этих птиц, насколько подрастающему поколению интересно данное занятие, Гамгия рассказал в интервью радио Sputnik.