https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/dopolnitelnoe-vremya-kacharava-i-kvitsiniya-o-vozrozhdenii-sektsii-greko-rimskoy-borby--1053537084.html
Дополнительное время: Качарава и Квициния о возрождении секции греко-римской борьбы
Дополнительное время: Качарава и Квициния о возрождении секции греко-римской борьбы
Sputnik Абхазия
Основатель секции по греко-римской борьбе в Сухуме Роман Качарава и спортсмен греко-римского стиля Руслан Квициния в программе "Дополнительное время" на радио... 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T13:09+0300
2025-02-02T13:09+0300
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Дополнительное время: Качарава и Квициния о возрождении секции греко-римской борьбы
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Качарава и Квициния о возрождении секции греко-римской борьбы
Первая в Абхазии секция по греко-римской борьбе открылась в Сухуме. Ее основатель Роман Качарава и кандидат в мастера спорта России, спортсмен греко-римского стиля Руслан Квициния в интервью радио Sputnik рассказали о планах по развитию этого вида спорта в Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, борьба, аудио
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Дополнительное время: Качарава и Квициния о возрождении секции греко-римской борьбы
Основатель секции по греко-римской борьбе в Сухуме Роман Качарава и спортсмен греко-римского стиля Руслан Квициния в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Первая в Абхазии секция по греко-римской борьбе открылась в Сухуме. Ее основатель Роман Качарава и кандидат в мастера спорта России, спортсмен греко-римского стиля Руслан Квициния в интервью радио Sputnik рассказали о планах по развитию этого вида спорта в Абхазии.