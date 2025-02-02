https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kirienko-rasskazal-o-razvitii-abkhazo-rossiyskogo-sotrudnichestva-v-obrazovanii-1053581959.html
Кириенко рассказал о развитии абхазо-российского сотрудничества в образовании
Кириенко рассказал о развитии абхазо-российского сотрудничества в образовании
Sputnik Абхазия
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Абхазии с двухдневным рабочим визитом. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T11:22+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Абхазские учителя смогут пройти курсы повышения квалификации в уникальном центре, созданном по поручению Владимира Путина, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Речь идет о центре "Машук" в Пятигорске, где в ближайшее время организуют курсы для директоров школ. По словам Кириенко, там можно будет обсудить участие педагогов и учащихся в российских программах. Кириенко добавил, что к 9 Мая всем школам Абхазии выделят дополнительные средства, которые пойдут на восстановление мемориалам погибшим воинам. "Каждая школа Абхазии получит помощь из российского бюджета — и на восстановление мемориалов памяти Победы в Великой Отечественной войне, и на решение всех других первоочередных задач", — рассказал Кириенко. Он отметил, некоторые регионы России уже сейчас оказывают помощь образовательным учреждениям республики. Например, Адыгея подарила школе в Приморском современную спортплощадку. Также большая программа помощи есть у Краснодарского края.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/sergey-kirienko-posetil-shkolu-v-primorskom-1053580467.html
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абхазия, новости, школы, образование, сергей кириенко, россия
абхазия, новости, школы, образование, сергей кириенко, россия
Кириенко рассказал о развитии абхазо-российского сотрудничества в образовании
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Абхазии с двухдневным рабочим визитом.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Абхазские учителя смогут пройти курсы повышения квалификации в уникальном центре, созданном по поручению Владимира Путина, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Речь идет о центре "Машук" в Пятигорске, где в ближайшее время организуют курсы для директоров школ. По словам Кириенко, там можно будет обсудить участие педагогов и учащихся в российских программах.
"Мы считаем, что у ребят из Абхазии должна быть возможность участвовать во всех программах, которые реализуются сегодня по решению президента России", — подчеркнул он.
Кириенко добавил, что к 9 Мая всем школам Абхазии выделят дополнительные средства, которые пойдут на восстановление мемориалам погибшим воинам.
"Каждая школа Абхазии получит помощь из российского бюджета — и на восстановление мемориалов памяти Победы в Великой Отечественной войне, и на решение всех других первоочередных задач", — рассказал Кириенко.
Он отметил, некоторые регионы России уже сейчас оказывают помощь образовательным учреждениям республики. Например, Адыгея подарила школе в Приморском современную спортплощадку. Также большая программа помощи есть у Краснодарского края.