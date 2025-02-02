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Россиянин пропал в окрестностях Рицы
Россиянин пропал в окрестностях Рицы
Sputnik Абхазия
Озеро Рица - одна из самых популярных достопримечательностей Абхазии, очень популярная у туристов. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T15:35+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Россиянин пропал в окрестностях озера Рица, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Поисками 38-летнего жителя Тюмени Алексея Берестенева занимаются восемь сотрудников ПСО и работники Рицинского нацпарка.
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мчс абхазии, новости, абхазия
мчс абхазии, новости, абхазия
Россиянин пропал в окрестностях Рицы
15:35 02.02.2025 (обновлено: 18:29 02.02.2025)
Озеро Рица - одна из самых популярных достопримечательностей Абхазии, очень популярная у туристов.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Россиянин пропал в окрестностях озера Рица, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня в 04:30.
Поисками 38-летнего жителя Тюмени Алексея Берестенева занимаются восемь сотрудников ПСО и работники Рицинского нацпарка.