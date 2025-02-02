https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiyanin-propal-v-okrestnostyakh-ritsy-1053585153.html

Россиянин пропал в окрестностях Рицы

Россиянин пропал в окрестностях Рицы

Sputnik Абхазия

Озеро Рица - одна из самых популярных достопримечательностей Абхазии, очень популярная у туристов. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Россиянин пропал в окрестностях озера Рица, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Поисками 38-летнего жителя Тюмени Алексея Берестенева занимаются восемь сотрудников ПСО и работники Рицинского нацпарка.

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