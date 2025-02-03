https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/akhra-avidzba-podelilsya-myslyami-o-predstoyaschikh-prezidentskikh-vyborakh-1053602695.html

Ахра Авидзба поделился мыслями о предстоящих президентских выборах

Ахра Авидзба поделился мыслями о предстоящих президентских выборах

Sputnik Абхазия

Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, кого поддерживает на выборах президента Абхазии. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T21:09+0300

2025-02-03T21:09+0300

2025-02-03T21:09+0300

в абхазии

абхазия

новости

донбасс

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/03/1053601508_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_91b0300ffb3afd378cf9156026d730fc.jpg

"В 17 году я поддержал Гунба, когда он шел в парламент, и открыто поддерживаю его сегодня, когда он идет в президенты. Я верю в его чистоту. У него есть команда. А в лагерях других кандидатов есть личности, которых вообще нельзя допускать куда-либо", - отметил он. Ахра Авидзба также подчеркнул необходимость ускоренного развития республики для того, чтобы нивелировать последствия войны 30-летней давности."Мы 30 лет на наши разрушенные дома смотрим и говорим: это после войны. Я приглашаю тех, кто так говорит, в Мариуполь. Полумиллионный город был полностью разрушен и его восстановили менее чем за год".Подробнее смотрите в видео Sputnik.

абхазия

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, донбасс, видео, мультимедиа, видео