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Ахра Авидзба поделился мыслями о предстоящих президентских выборах
Ахра Авидзба поделился мыслями о предстоящих президентских выборах
Sputnik Абхазия
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, кого поддерживает на выборах президента Абхазии. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T21:09+0300
2025-02-03T21:09+0300
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"В 17 году я поддержал Гунба, когда он шел в парламент, и открыто поддерживаю его сегодня, когда он идет в президенты. Я верю в его чистоту. У него есть команда. А в лагерях других кандидатов есть личности, которых вообще нельзя допускать куда-либо", - отметил он. Ахра Авидзба также подчеркнул необходимость ускоренного развития республики для того, чтобы нивелировать последствия войны 30-летней давности."Мы 30 лет на наши разрушенные дома смотрим и говорим: это после войны. Я приглашаю тех, кто так говорит, в Мариуполь. Полумиллионный город был полностью разрушен и его восстановили менее чем за год".Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Ахра Авидзба поделился мыслями о предстоящих президентских выборах
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, кого поддерживает на выборах президента Абхазии.
"В 17 году я поддержал Гунба, когда он шел в парламент, и открыто поддерживаю его сегодня, когда он идет в президенты. Я верю в его чистоту. У него есть команда. А в лагерях других кандидатов есть личности, которых вообще нельзя допускать куда-либо", - отметил он.
Ахра Авидзба также подчеркнул необходимость ускоренного развития республики для того, чтобы нивелировать последствия войны 30-летней давности.
"Мы 30 лет на наши разрушенные дома смотрим и говорим: это после войны. Я приглашаю тех, кто так говорит, в Мариуполь. Полумиллионный город был полностью разрушен и его восстановили менее чем за год".
Подробнее смотрите в видео Sputnik.