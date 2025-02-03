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Чего ждет Абхазия от нового президента: Хинтба о выборах и России
Чего ждет Абхазия от нового президента: Хинтба о выборах и России
Sputnik Абхазия
Внеочередные выборы президента Абхазии, в которых участвуют пять кандидатов, пройдут 15 февраля. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T17:28+0300
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Абхазии необходимо подумать о более эффективном механизме сдерживания и противовеса во власти, считает бывший политолог, гендиректор "РУСДРАМа" Ираклий Хинтба. В беседе с ведущим радио Sputnik он также подчеркнул, что для любых серьезных изменений и реформ в государстве нужна жесткая политическая воля и лидерство на примере происходящих процессов в России, которые стали происходить после прихода к власти Владимира Путина. По наблюдениям Хинтба, все кандидаты в президенты едины в понимании связанного с Россией будущего Абхазии. Для определения отношения жителей Абхазии к России даже не нужно проводить опросы. Об этом свидетельствует, в том числе то, что на прошлых выборах президента России за кандидатуру Владимира Путина в республике проголосовало около 96% населения. Самое главное, подчеркнул он, чтобы выборы прошли в управляемой обстановке и чтобы результаты выборов были подтверждены процедурно. Очень важным Хинтба считает наличие у каждого кандидата на высший пост в государстве четкой, структурированной программы с конкретными планами и действиями, которые будут реализованы в определенные сроки, добавил он.
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мультимедиа, абхазия, видео, видео
Чего ждет Абхазия от нового президента: Хинтба о выборах и России
17:28 03.02.2025 (обновлено: 21:30 03.02.2025)
Внеочередные выборы президента Абхазии, в которых участвуют пять кандидатов, пройдут 15 февраля.
Абхазии необходимо подумать о более эффективном механизме сдерживания и противовеса во власти, считает бывший политолог, гендиректор "РУСДРАМа" Ираклий Хинтба. В беседе с ведущим радио Sputnik он также подчеркнул, что для любых серьезных изменений и реформ в государстве нужна жесткая политическая воля и лидерство на примере происходящих процессов в России, которые стали происходить после прихода к власти Владимира Путина.
По наблюдениям Хинтба, все кандидаты в президенты едины в понимании связанного с Россией будущего Абхазии. Для определения отношения жителей Абхазии к России даже не нужно проводить опросы. Об этом свидетельствует, в том числе то, что на прошлых выборах президента России за кандидатуру Владимира Путина в республике проголосовало около 96% населения.
Самое главное, подчеркнул он, чтобы выборы прошли в управляемой обстановке и чтобы результаты выборов были подтверждены процедурно. Очень важным Хинтба считает наличие у каждого кандидата на высший пост в государстве четкой, структурированной программы с конкретными планами и действиями, которые будут реализованы в определенные сроки, добавил он.