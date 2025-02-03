https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/ekspert-dinamika-bronirovaniy-otdykha-v-abkhazii-u-rossiyskikh-turistov-bystro-vosstanovitsya-1053599181.html

Эксперт: динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится

Эксперт: динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится, как только информационный фон откорректируется... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T17:06+0300

2025-02-03T17:06+0300

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в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится, как только информационный фон откорректируется, отметил президент российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он также обратил внимание на то, что проблемы с энергетикой могут повлиять на туризм. Однако крупные отели будут работать в прежнем режиме, а в частном секторе могут быть проблемы с электричеством.

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