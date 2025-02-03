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Эксперт: динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится
Эксперт: динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится, как только информационный фон откорректируется... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
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2025-02-03T17:06+0300
2025-02-03T17:34+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится, как только информационный фон откорректируется, отметил президент российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он также обратил внимание на то, что проблемы с энергетикой могут повлиять на туризм. Однако крупные отели будут работать в прежнем режиме, а в частном секторе могут быть проблемы с электричеством.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Эксперт: динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится
17:06 03.02.2025 (обновлено: 17:34 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Динамика бронирований отдыха в Абхазии у российских туристов быстро восстановится, как только информационный фон откорректируется, отметил президент российского союза туриндустрии Илья Уманский.
По его словам, любые изменения и политические события отражаются на туристическом потоке. В январе был тренд на снижение числа бронирований на 15-20%.
Он также обратил внимание на то, что проблемы с энергетикой могут повлиять на туризм. Однако крупные отели будут работать в прежнем режиме, а в частном секторе могут быть проблемы с электричеством.