https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/odin-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-severo-zapade-moskvy--1053593562.html

Один человек погиб при взрыве на северо-западе Москвы

Один человек погиб при взрыве на северо-западе Москвы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T11:29+0300

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москва

россия

происшествия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости.Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.

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