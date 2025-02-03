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Один человек погиб при взрыве на северо-западе Москвы
Один человек погиб при взрыве на северо-западе Москвы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T11:29+0300
2025-02-03T11:29+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости.Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, россия, происшествия
москва, россия, происшествия
Один человек погиб при взрыве на северо-западе Москвы
11:29 03.02.2025 (обновлено: 11:59 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле дома в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости.
"При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали", — сказал он.
Территорию около дома оцепили, там работают правоохранители, возле здания стоят несколько машин МЧС и скорой помощи и находятся сотрудники Росгвардии. На место прилетел вертолет Московского авиационного центра, обычно использующийся для эвакуации пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.