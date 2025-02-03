https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/ostorozhno-spoyler-film-gladiator-2-i-literaturnye-novinki-2025-goda--1053537404.html

"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года

"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года

Sputnik Абхазия

Непростой анализ и разбор нашумевшего фильма "Гладиатор 2", а также презентация литературных новинок за январь 2025 года в новом выпуске "Осторожно, спойлер!"... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T11:28+0300

2025-02-03T11:28+0300

2025-02-03T11:28+0300

подкасты

осторожно, спойлер

абхазия

кино

литература

осторожно, спойлер!

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053537495_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7d3029048389b2853a14b48fa8cce399.jpg

"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года

Непростой анализ и разбор нашумевшего фильма "Гладиатор 2", а также презентация литературных новинок за январь 2025 года в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". Культовый гость программы Джемал Бганба помог ведущим разобраться в хитросплетениях сиквела Ридли Скотта.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио