https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/ostorozhno-spoyler-film-gladiator-2-i-literaturnye-novinki-2025-goda--1053537404.html
"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года
"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года
Sputnik Абхазия
Непростой анализ и разбор нашумевшего фильма "Гладиатор 2", а также презентация литературных новинок за январь 2025 года в новом выпуске "Осторожно, спойлер!"... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T11:28+0300
2025-02-03T11:28+0300
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"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": фильм "Гладиатор 2" и литературные новинки 2025 года
Непростой анализ и разбор нашумевшего фильма "Гладиатор 2", а также презентация литературных новинок за январь 2025 года в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". Культовый гость программы Джемал Бганба помог ведущим разобраться в хитросплетениях сиквела Ридли Скотта.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
Непростой анализ и разбор нашумевшего фильма "Гладиатор 2", а также презентация литературных новинок за январь 2025 года в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". Культовый гость программы Джемал Бганба помог ведущим разобраться в хитросплетениях сиквела Ридли Скотта.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.