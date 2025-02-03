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Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T09:37+0300
2025-02-03T09:37+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
09:37 03.02.2025 (обновлено: 10:21 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве:
27 БПЛА сбили над территорией Ростовской области;
25 — над Волгоградской областью;
семь — над Астраханской областью;
пять — над Воронежской областью;
четыре — над территорией Белгородской области;
два — над территорией Курской области.