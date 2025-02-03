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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-70-ukrainskikh-bespilotnika--1053588092.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников

09:37 03.02.2025 (обновлено: 10:21 03.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве:
27 БПЛА сбили над территорией Ростовской области;
25 — над Волгоградской областью;
семь — над Астраханской областью;
пять — над Воронежской областью;
четыре — над территорией Белгородской области;
два — над территорией Курской области.
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