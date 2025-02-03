https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/vzaimnyy-interes-khintba-o-vazhnosti-politicheskoy-stabilnosti-gosudarstva-1053564151.html
Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства
Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства
Sputnik Абхазия
Чего ждет Абхазия от выборов президента, как внутриполитическая ситуация влияет на отношения с Россией и что поможет достичь стабильности в стране, об этом в... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T13:52+0300
2025-02-03T13:52+0300
2025-02-03T13:52+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
политика
стабильность
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053563987_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_25b3049533779091bfbd0b753fbaaac6.jpg
Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства
Те процессы, которые происходят в Абхазии – нестабильность, митинги, свержение власти – это проявление, конечно, нашей незрелости, сказал Хинтба."Есть у нас эти проблемы, мы должны открыто об этом говорить. Поэтому от нового президента мы все ожидаем того, что будет обеспечено развитие и будет обеспечена стабилизация. Политическая, экономическая, правовая ситуация и в целом, скажем, в общественно-политической жизни. Стабилизация в том смысле, что все будет происходить в рамках закона и конституционных норм. Любые изменения политические, любые политические процессы, мы этого ждем. Это обеспечит нам, конечно, рост нашего имиджа в глазах стратегического партнера Российской Федерации. Это обеспечит нам внутреннее развитие, обеспечит взаимодействие с Россией более интенсивное по всем направлениям, потому что без сотрудничества с Россией мы просто не добьемся никаких целей вообще. Это абсолютно очевидно", – отметил Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053563987_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0861a2f4540b07e086e5cea7aba07314.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, политика, стабильность, аудио
подкасты, взаимный интерес, политика, стабильность, аудио
Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства
Чего ждет Абхазия от выборов президента, как внутриполитическая ситуация влияет на отношения с Россией и что поможет достичь стабильности в стране, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Те процессы, которые происходят в Абхазии – нестабильность, митинги, свержение власти – это проявление, конечно, нашей незрелости, сказал Хинтба.
"Есть у нас эти проблемы, мы должны открыто об этом говорить. Поэтому от нового президента мы все ожидаем того, что будет обеспечено развитие и будет обеспечена стабилизация. Политическая, экономическая, правовая ситуация и в целом, скажем, в общественно-политической жизни. Стабилизация в том смысле, что все будет происходить в рамках закона и конституционных норм. Любые изменения политические, любые политические процессы, мы этого ждем. Это обеспечит нам, конечно, рост нашего имиджа в глазах стратегического партнера Российской Федерации. Это обеспечит нам внутреннее развитие, обеспечит взаимодействие с Россией более интенсивное по всем направлениям, потому что без сотрудничества с Россией мы просто не добьемся никаких целей вообще. Это абсолютно очевидно", – отметил Хинтба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.