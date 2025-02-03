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Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства

Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства

Sputnik Абхазия

Чего ждет Абхазия от выборов президента, как внутриполитическая ситуация влияет на отношения с Россией и что поможет достичь стабильности в стране, об этом в... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T13:52+0300

2025-02-03T13:52+0300

2025-02-03T13:52+0300

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Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хинтба о важности политической стабильности государства

Те процессы, которые происходят в Абхазии – нестабильность, митинги, свержение власти – это проявление, конечно, нашей незрелости, сказал Хинтба."Есть у нас эти проблемы, мы должны открыто об этом говорить. Поэтому от нового президента мы все ожидаем того, что будет обеспечено развитие и будет обеспечена стабилизация. Политическая, экономическая, правовая ситуация и в целом, скажем, в общественно-политической жизни. Стабилизация в том смысле, что все будет происходить в рамках закона и конституционных норм. Любые изменения политические, любые политические процессы, мы этого ждем. Это обеспечит нам, конечно, рост нашего имиджа в глазах стратегического партнера Российской Федерации. Это обеспечит нам внутреннее развитие, обеспечит взаимодействие с Россией более интенсивное по всем направлениям, потому что без сотрудничества с Россией мы просто не добьемся никаких целей вообще. Это абсолютно очевидно", – отметил Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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