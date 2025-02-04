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Абхазия экспортировала в Россию первые партии мимозы
Абхазия экспортировала в Россию первые партии мимозы
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Первые партии мимозы в 2025 году экспортированы из Абхазии в Россию. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T15:50+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Первые партии мимозы в 2025 году экспортированы из Абхазии в Россию. Основные поставки ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии вывезли 240 тонн мимозы.
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абхазия, россия, экспорт, мимоза, таможня
абхазия, россия, экспорт, мимоза, таможня
Абхазия экспортировала в Россию первые партии мимозы
15:50 04.02.2025 (обновлено: 17:15 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Первые партии мимозы в 2025 году экспортированы из Абхазии в Россию.
Уже в конце января в Россию отправили 600 килограммов акации серебристой, сообщила Краснодарская таможня.
Основные поставки ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии вывезли 240 тонн мимозы.