https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-pervye-partii-mimozy--1053612991.html

Абхазия экспортировала в Россию первые партии мимозы

Абхазия экспортировала в Россию первые партии мимозы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Первые партии мимозы в 2025 году экспортированы из Абхазии в Россию. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Первые партии мимозы в 2025 году экспортированы из Абхазии в Россию. Основные поставки ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии вывезли 240 тонн мимозы.

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