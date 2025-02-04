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Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают

Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают

Sputnik Абхазия

Директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik оценила заявления первого заместителя руководителя Администрации... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T14:06+0300

2025-02-04T14:06+0300

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Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают Sputnik Абхазия Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают

31 января во время рабочего визита в Абхазию первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел". На встрече с исполняющей обязанности министра культуры республики Динарой Смыр обсуждались возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.В ночь с 20 на 21 января 2024 года произошел пожал в ЦВЗ Сухума. Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина. На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, живопись, искусство, россия, аудио