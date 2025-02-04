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Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают
Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают
Sputnik Абхазия
Директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik оценила заявления первого заместителя руководителя Администрации... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T14:06+0300
2025-02-04T14:06+0300
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Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают
Sputnik Абхазия
Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают
31 января во время рабочего визита в Абхазию первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел". На встрече с исполняющей обязанности министра культуры республики Динарой Смыр обсуждались возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.В ночь с 20 на 21 января 2024 года произошел пожал в ЦВЗ Сухума. Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина. На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, живопись, искусство, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, живопись, искусство, россия, аудио
Арсалия о визите Кириенко на выставочные площадки Сухума: слова поддержки обнадеживают
14:06 04.02.2025 (обновлено: 14:41 04.02.2025)
Директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik оценила заявления первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, касающиеся помощи со стороны РФ Республике Абхазия.
31 января во время рабочего визита в Абхазию первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Абхазскую государственную картинную галерею, а также выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел". На встрече с исполняющей обязанности министра культуры республики Динарой Смыр обсуждались возможности по оказанию помощи со стороны Российской Федерации для восстановления здания галереи и реставрации поврежденных картин.
"Мы говорили о дальнейшем развитии выставочной площадки. Услышать от такого высокого гостя слова поддержки и дальнейшего взаимодействия, чтобы сделать многофункциональный современный выставочный центр, нас сильно обнадеживает. Мы говорили о том, что если его делать сегодня, то площадка должна соответствовать современным требованиям", – рассказала Арсалия.
В ночь с 20 на 21 января 2024 года произошел пожал в ЦВЗ Сухума. Здание, которое принадлежит Союзу художников Абхазии, сильно пострадало. После этого были начаты реставрационные работы в неработающем здании Национальной галереи на улице Пушкина. На текущий момент здание на улице Пушкина восстановлено примерно на 70%, а в сгоревшем здании Союза художников строители воссоздали внутренний каркас и сохранили фасад.